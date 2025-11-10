BAI Stablecoin Harga Hari Ini

Harga langsung BAI Stablecoin (BAI) hari ini ialah $ 1.017, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAI kepada USD penukaran adalah $ 1.017 setiap BAI.

BAI Stablecoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 235,665, dengan bekalan edaran sebanyak 231.83K BAI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAI didagangkan antara $ 1.006 (rendah) dan $ 1.02 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.45, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.814914.

Dalam prestasi jangka pendek, BAI dipindahkan +0.35% dalam sejam terakhir dan -0.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BAI Stablecoin (BAI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 235.67K$ 235.67K $ 235.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 235.67K$ 235.67K $ 235.67K Bekalan Peredaran 231.83K 231.83K 231.83K Jumlah Bekalan 231,834.1672308294 231,834.1672308294 231,834.1672308294

Had Pasaran semasa BAI Stablecoin ialah $ 235.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAI ialah 231.83K, dengan jumlah bekalan sebanyak 231834.1672308294. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 235.67K.