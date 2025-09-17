baibysitter (BAIBY) Maklumat Harga (USD)

baibysitter (BAIBY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAIBY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAIBY sepanjang masa ialah $ 0.00279086, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAIBY telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, +16.12% dalam 24 jam dan +3.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

baibysitter (BAIBY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 130.21K$ 130.21K $ 130.21K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 205.16K$ 205.16K $ 205.16K Bekalan Peredaran 634.67M 634.67M 634.67M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa baibysitter ialah $ 130.21K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAIBY ialah 634.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 205.16K.