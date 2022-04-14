Tokenomik bAInance Labs (BAINANCE)

Lihat cerapan utama tentang bAInance Labs (BAINANCE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
bAInance Labs (BAINANCE) Maklumat

bAInance labs is the accelerator for the trenches, investing in strong communities (cults), "devs" and agents

bAInance is a DAO launched through the DAOsfun platform, which aims to identify the best founders early, working on novel ideas and guide them throughout the journey along the way, whether it's tokenomics, GTM or mental health.

bAInance aims to give exposure to holders to the best up and coming seed deals, through decentralized exposure, as well as highlight these up and coming founders through research, podcasts and other forms of support.

https://bainancelabs.com

bAInance Labs (BAINANCE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk bAInance Labs (BAINANCE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 290.46K
Jumlah Bekalan:
$ 1.10B
Bekalan Edaran:
$ 1.10B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 290.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00451067
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00026267
Tokenomik bAInance Labs (BAINANCE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik bAInance Labs (BAINANCE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BAINANCE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BAINANCE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BAINANCE, terokai BAINANCE harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.