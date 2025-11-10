BAIRAI Harga Hari Ini

Harga langsung BAIRAI (BAIR) hari ini ialah $ 0.00037324, dengan 4.06% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAIR kepada USD penukaran adalah $ 0.00037324 setiap BAIR.

BAIRAI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,324, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M BAIR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAIR didagangkan antara $ 0.00037049 (rendah) dan $ 0.00039805 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00093131, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0003244.

Dalam prestasi jangka pendek, BAIR dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan -46.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BAIRAI (BAIR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.32K$ 37.32K $ 37.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.32K$ 37.32K $ 37.32K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

