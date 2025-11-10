Baked Harga Hari Ini

Harga langsung Baked (BAKED) hari ini ialah $ 0.00049312, dengan 0.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAKED kepada USD penukaran adalah $ 0.00049312 setiap BAKED.

Baked kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 34,536, dengan bekalan edaran sebanyak 69.80M BAKED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAKED didagangkan antara $ 0.00046344 (rendah) dan $ 0.00050199 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.094376, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00028453.

Dalam prestasi jangka pendek, BAKED dipindahkan -0.31% dalam sejam terakhir dan -8.81% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baked (BAKED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 34.54K$ 34.54K $ 34.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 148.43K$ 148.43K $ 148.43K Bekalan Peredaran 69.80M 69.80M 69.80M Jumlah Bekalan 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Had Pasaran semasa Baked ialah $ 34.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAKED ialah 69.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 300000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 148.43K.