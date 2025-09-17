Baklava (BAVA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.147726$ 0.147726 $ 0.147726 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +0.71% Perubahan Harga (7D) +5.59% Perubahan Harga (7D) +5.59%

Baklava (BAVA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAVA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAVA sepanjang masa ialah $ 0.147726, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAVA telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +0.71% dalam 24 jam dan +5.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Baklava (BAVA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 20.15K$ 20.15K $ 20.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.78K$ 30.78K $ 30.78K Bekalan Peredaran 654.67M 654.67M 654.67M Jumlah Bekalan 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

Had Pasaran semasa Baklava ialah $ 20.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAVA ialah 654.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000001.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.78K.