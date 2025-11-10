balajis Harga Hari Ini

Harga langsung balajis (BALAJIS) hari ini ialah $ 0.00291262, dengan 4.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BALAJIS kepada USD penukaran adalah $ 0.00291262 setiap BALAJIS.

balajis kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,807,259, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BALAJIS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BALAJIS didagangkan antara $ 0.00264813 (rendah) dan $ 0.00295642 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.02405207, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00225842.

Dalam prestasi jangka pendek, BALAJIS dipindahkan -1.38% dalam sejam terakhir dan -5.26% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

balajis (BALAJIS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.81M$ 2.81M $ 2.81M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa balajis ialah $ 2.81M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALAJIS ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.81M.