Balanced (BALN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.072192 $ 0.072192 $ 0.072192 24J Rendah $ 0.073721 $ 0.073721 $ 0.073721 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.072192$ 0.072192 $ 0.072192 24J Tinggi $ 0.073721$ 0.073721 $ 0.073721 Sepanjang Masa $ 2.1$ 2.1 $ 2.1 Harga Terendah $ 0.04903173$ 0.04903173 $ 0.04903173 Perubahan Harga (1J) +0.73% Perubahan Harga (1D) +0.07% Perubahan Harga (7D) -0.91% Perubahan Harga (7D) -0.91%

Balanced (BALN) harga masa nyata ialah $0.073499. Sepanjang 24 jam yang lalu, BALN didagangkan antara $ 0.072192 rendah dan $ 0.073721 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BALN sepanjang masa ialah $ 2.1, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.04903173.

Dari segi prestasi jangka pendek, BALN telah berubah sebanyak +0.73% sejak sejam yang lalu, +0.07% dalam 24 jam dan -0.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Balanced (BALN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Bekalan Peredaran 26.49M 26.49M 26.49M Jumlah Bekalan 26,486,829.38379149 26,486,829.38379149 26,486,829.38379149

Had Pasaran semasa Balanced ialah $ 1.94M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALN ialah 26.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 26486829.38379149. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.94M.