Balanced Dollars (BNUSD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.984757 $ 0.984757 $ 0.984757 24J Rendah $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.984757$ 0.984757 $ 0.984757 24J Tinggi $ 1.009$ 1.009 $ 1.009 Sepanjang Masa $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 Harga Terendah $ 0.708204$ 0.708204 $ 0.708204 Perubahan Harga (1J) +0.32% Perubahan Harga (1D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.17% Perubahan Harga (7D) +0.17%

Balanced Dollars (BNUSD) harga masa nyata ialah $1.003. Sepanjang 24 jam yang lalu, BNUSD didagangkan antara $ 0.984757 rendah dan $ 1.009 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BNUSD sepanjang masa ialah $ 1.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.708204.

Dari segi prestasi jangka pendek, BNUSD telah berubah sebanyak +0.32% sejak sejam yang lalu, +0.01% dalam 24 jam dan +0.17% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Balanced Dollars (BNUSD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.95M$ 5.95M $ 5.95M Bekalan Peredaran 5.94M 5.94M 5.94M Jumlah Bekalan 5,935,827.422410711 5,935,827.422410711 5,935,827.422410711

Had Pasaran semasa Balanced Dollars ialah $ 5.95M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BNUSD ialah 5.94M, dengan jumlah bekalan sebanyak 5935827.422410711. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.95M.