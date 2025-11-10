Bald Eagle Harga Hari Ini

Harga langsung Bald Eagle (EAGLE) hari ini ialah $ 0.00004168, dengan 1.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa EAGLE kepada USD penukaran adalah $ 0.00004168 setiap EAGLE.

Bald Eagle kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 41,802, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B EAGLE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, EAGLE didagangkan antara $ 0.00004077 (rendah) dan $ 0.00004209 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00094834, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003742.

Dalam prestasi jangka pendek, EAGLE dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -5.60% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Bald Eagle (EAGLE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.80K$ 41.80K $ 41.80K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.80K$ 41.80K $ 41.80K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bald Eagle ialah $ 41.80K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran EAGLE ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.80K.