Bald World Order (BALD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001061 24J Tinggi $ 0.00001069 Sepanjang Masa $ 0.00055632 Harga Terendah $ 0.00000904 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.60% Perubahan Harga (7D) -0.04%

Bald World Order (BALD) harga masa nyata ialah $0.00001061. Sepanjang 24 jam yang lalu, BALD didagangkan antara $ 0.00001061 rendah dan $ 0.00001069 tinggi, menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BALD sepanjang masa ialah $ 0.00055632, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000904.

Dari segi prestasi jangka pendek, BALD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan -0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bald World Order (BALD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.61K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.61K Bekalan Peredaran 999.99M Jumlah Bekalan 999,985,727.6354461

Had Pasaran semasa Bald World Order ialah $ 10.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALD ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999985727.6354461. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.61K.