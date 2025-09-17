Lagi Mengenai BALD

Bald World Order Logo

Bald World Order Harga (BALD)

Tidak tersenarai

1 BALD ke USD Harga Langsung:

--
----
-0.60%1D
USD
Bald World Order (BALD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:14:32 (UTC+8)

Bald World Order (BALD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.00001061
$ 0.00001061$ 0.00001061
24J Rendah
$ 0.00001069
$ 0.00001069$ 0.00001069
24J Tinggi

$ 0.00001061
$ 0.00001061$ 0.00001061

$ 0.00001069
$ 0.00001069$ 0.00001069

$ 0.00055632
$ 0.00055632$ 0.00055632

$ 0.00000904
$ 0.00000904$ 0.00000904

--

-0.60%

-0.04%

-0.04%

Bald World Order (BALD) harga masa nyata ialah $0.00001061. Sepanjang 24 jam yang lalu, BALD didagangkan antara $ 0.00001061 rendah dan $ 0.00001069 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BALD sepanjang masa ialah $ 0.00055632, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000904.

Dari segi prestasi jangka pendek, BALD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.60% dalam 24 jam dan -0.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bald World Order (BALD) Maklumat Pasaran

$ 10.61K
$ 10.61K$ 10.61K

--
----

$ 10.61K
$ 10.61K$ 10.61K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,727.6354461
999,985,727.6354461 999,985,727.6354461

Had Pasaran semasa Bald World Order ialah $ 10.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALD ialah 999.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999985727.6354461. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.61K.

Bald World Order (BALD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Bald World Order kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Bald World Order kepada USD adalah $ -0.0000005036.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Bald World Order kepada USD adalah $ +0.0000005852.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Bald World Order kepada USD adalah $ +0.000000752388756196656.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.60%
30 Hari$ -0.0000005036-4.74%
60 Hari$ +0.0000005852+5.52%
90 Hari$ +0.000000752388756196656+7.63%

Apakah itu Bald World Order (BALD)

$BALD is a fair-launched memecoin built on the TON blockchain, designed to unite a community around the themes of confidence, efficiency, and humor. With a transparent roadmap and doxxed founders, $BALD aims to bring long-term cultural value to the TON ecosystem. Its primary function is to drive community engagement through viral memes and narratives, creating a sustainable cultural movement while offering staking, rewards, and potential utility in future ecosystem integrations.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Bald World Order (BALD) Sumber

Laman Web Rasmi

Bald World Order Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Bald World Order (BALD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Bald World Order (BALD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Bald World Order.

Semak Bald World Order ramalan harga sekarang!

BALD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Bald World Order (BALD)

Memahami tokenomik Bald World Order (BALD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BALD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Bald World Order (BALD)

Berapakah nilai Bald World Order (BALD) hari ini?
Harga langsung BALD dalam USD ialah 0.00001061 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BALD ke USD?
Harga semasa BALD ke USD ialah $ 0.00001061. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Bald World Order?
Had pasaran untuk BALD ialah $ 10.61K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BALD?
Bekalan edaran BALD ialah 999.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BALD?
BALD mencapai harga ATH sebanyak 0.00055632 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BALD?
BALD melihat harga ATL sebanyak 0.00000904 USD.
Berapakah jumlah dagangan BALD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BALDialah -- USD.
Adakah BALD akan naik lebih tinggi tahun ini?
BALD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BALDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:14:32 (UTC+8)

Penafian

