Baldor Harga Hari Ini

Harga langsung Baldor (BALDOR) hari ini ialah $ 12.2, dengan 0.21% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BALDOR kepada USD penukaran adalah $ 12.2 setiap BALDOR.

Baldor kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,219,852, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00K BALDOR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BALDOR didagangkan antara $ 12.0 (rendah) dan $ 12.29 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 23.5, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 9.84.

Dalam prestasi jangka pendek, BALDOR dipindahkan -0.69% dalam sejam terakhir dan -3.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Baldor (BALDOR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Bekalan Peredaran 100.00K 100.00K 100.00K Jumlah Bekalan 100,000.0 100,000.0 100,000.0

Had Pasaran semasa Baldor ialah $ 1.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALDOR ialah 100.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.22M.