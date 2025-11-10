Ballerina Cappuccina Harga Hari Ini

Harga langsung Ballerina Cappuccina (BALLERINA) hari ini ialah $ 0.000050, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BALLERINA kepada USD penukaran adalah $ 0.000050 setiap BALLERINA.

Ballerina Cappuccina kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 49,997, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BALLERINA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BALLERINA didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00073847, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000050.

Dalam prestasi jangka pendek, BALLERINA dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ballerina Cappuccina (BALLERINA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.00K$ 50.00K $ 50.00K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ballerina Cappuccina ialah $ 50.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALLERINA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.00K.