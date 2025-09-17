Lagi Mengenai BOF

USD
Balls of Fate (BOF) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:14:05 (UTC+8)

Balls of Fate (BOF) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04375208
$ 0.04375208$ 0.04375208

$ 0
$ 0$ 0

-1.20%

-2.20%

-5.60%

-5.60%

Balls of Fate (BOF) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BOF didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BOF sepanjang masa ialah $ 0.04375208, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BOF telah berubah sebanyak -1.20% sejak sejam yang lalu, -2.20% dalam 24 jam dan -5.60% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Balls of Fate (BOF) Maklumat Pasaran

$ 44.10K
$ 44.10K$ 44.10K

--
----

$ 44.10K
$ 44.10K$ 44.10K

999.84M
999.84M 999.84M

999,844,872.938276
999,844,872.938276 999,844,872.938276

Had Pasaran semasa Balls of Fate ialah $ 44.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BOF ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999844872.938276. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 44.10K.

Balls of Fate (BOF) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Balls of Fate kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Balls of Fate kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Balls of Fate kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Balls of Fate kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-2.20%
30 Hari$ 0+15.80%
60 Hari$ 0-64.61%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Balls of Fate (BOF)

Join Balls of Fate - where everyone can become a hero challenging the injustice of the world! Balls of Fate (BOF) exists in a world where injustice and inequality have become the norm. Big corporations, corrupt politicians, and financial elites continue to enrich themselves at the expense of ordinary people. But in this chaos, an unexpected hero emerges - a fearless pitbull who doesn't give a damn about conventions and the status quo This pitbull is the embodiment of an unbreakable spirit and unwavering justice. He absolutely doesn't care about authorities, social norms, or society's expectations. His sole purpose is to restore balance and justice in a world where honesty has become rare With iron determination and steel... ambitions, the BOF pitbull is ready to put his "balls" on any unjust system, be it financial institutions, political regimes, or social prejudices. He's not afraid of consequences and is willing to risk everything for the right cause In the world of BOF, anyone can become such a fearless fighter for justice. It's not just a financial instrument, it's a movement, a philosophy of life where courage, honesty, and straightforwardness are valued above all else

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Balls of Fate (BOF) Sumber

Laman Web Rasmi

Balls of Fate Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Balls of Fate (BOF) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Balls of Fate (BOF) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Balls of Fate.

Semak Balls of Fate ramalan harga sekarang!

BOF kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Balls of Fate (BOF)

Memahami tokenomik Balls of Fate (BOF) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BOF dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Balls of Fate (BOF)

Berapakah nilai Balls of Fate (BOF) hari ini?
Harga langsung BOF dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BOF ke USD?
Harga semasa BOF ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Balls of Fate?
Had pasaran untuk BOF ialah $ 44.10K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BOF?
Bekalan edaran BOF ialah 999.84M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BOF?
BOF mencapai harga ATH sebanyak 0.04375208 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BOF?
BOF melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BOF?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BOFialah -- USD.
Adakah BOF akan naik lebih tinggi tahun ini?
BOF mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BOFramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 17:14:05 (UTC+8)

Balls of Fate (BOF) Kemas Kini Industri Penting

Penafian

