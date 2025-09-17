Ballsy on Sui (BALLSY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.10% Perubahan Harga (1D) +4.21% Perubahan Harga (7D) -12.19% Perubahan Harga (7D) -12.19%

Ballsy on Sui (BALLSY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BALLSY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BALLSY sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BALLSY telah berubah sebanyak -0.10% sejak sejam yang lalu, +4.21% dalam 24 jam dan -12.19% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ballsy on Sui (BALLSY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.04K$ 12.04K $ 12.04K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ballsy on Sui ialah $ 12.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALLSY ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.04K.