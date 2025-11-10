Ballz of Steel Harga Hari Ini

Harga langsung Ballz of Steel (BALLZ) hari ini ialah $ 0.00107751, dengan 0.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BALLZ kepada USD penukaran adalah $ 0.00107751 setiap BALLZ.

Ballz of Steel kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,078,604, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BALLZ. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BALLZ didagangkan antara $ 0.00104964 (rendah) dan $ 0.0010898 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01151396, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BALLZ dipindahkan +0.19% dalam sejam terakhir dan -13.63% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ballz of Steel (BALLZ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ballz of Steel ialah $ 1.08M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALLZ ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.08M.