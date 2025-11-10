Balsa MM Fund Harga Hari Ini

Harga langsung Balsa MM Fund (BMMF) hari ini ialah $ 0.075792, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BMMF kepada USD penukaran adalah $ 0.075792 setiap BMMF.

Balsa MM Fund kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 3,906,899, dengan bekalan edaran sebanyak 51.55M BMMF. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BMMF didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.075956, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.070272.

Dalam prestasi jangka pendek, BMMF dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +0.37% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Balsa MM Fund (BMMF) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.91M$ 3.91M $ 3.91M Bekalan Peredaran 51.55M 51.55M 51.55M Jumlah Bekalan 51,547,463.76985916 51,547,463.76985916 51,547,463.76985916

Had Pasaran semasa Balsa MM Fund ialah $ 3.91M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BMMF ialah 51.55M, dengan jumlah bekalan sebanyak 51547463.76985916. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.91M.