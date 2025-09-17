BALTO (BALTO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00000379$ 0.00000379 $ 0.00000379 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.79% Perubahan Harga (1D) +1.50% Perubahan Harga (7D) +9.54% Perubahan Harga (7D) +9.54%

BALTO (BALTO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BALTO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BALTO sepanjang masa ialah $ 0.00000379, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BALTO telah berubah sebanyak +0.79% sejak sejam yang lalu, +1.50% dalam 24 jam dan +9.54% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BALTO (BALTO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 206.68K$ 206.68K $ 206.68K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 206.68K$ 206.68K $ 206.68K Bekalan Peredaran 359.02B 359.02B 359.02B Jumlah Bekalan 359,015,678,856.0 359,015,678,856.0 359,015,678,856.0

Had Pasaran semasa BALTO ialah $ 206.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BALTO ialah 359.02B, dengan jumlah bekalan sebanyak 359015678856.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 206.68K.