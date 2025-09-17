BAM by Scotty (BAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00180516 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.36% Perubahan Harga (1D) -19.25% Perubahan Harga (7D) -13.85%

BAM by Scotty (BAM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAM sepanjang masa ialah $ 0.00180516, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAM telah berubah sebanyak -0.36% sejak sejam yang lalu, -19.25% dalam 24 jam dan -13.85% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BAM by Scotty (BAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 85.37K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 85.37K Bekalan Peredaran 999.13M Jumlah Bekalan 999,133,930.785523

Had Pasaran semasa BAM by Scotty ialah $ 85.37K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAM ialah 999.13M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999133930.785523. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 85.37K.