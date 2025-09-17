BAMBIT (BAMBIT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.04255699$ 0.04255699 $ 0.04255699 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.39% Perubahan Harga (7D) +11.90% Perubahan Harga (7D) +11.90%

BAMBIT (BAMBIT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAMBIT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAMBIT sepanjang masa ialah $ 0.04255699, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAMBIT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.39% dalam 24 jam dan +11.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BAMBIT (BAMBIT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.76K$ 45.76K $ 45.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.76K$ 45.76K $ 45.76K Bekalan Peredaran 80.00M 80.00M 80.00M Jumlah Bekalan 79,999,097.0 79,999,097.0 79,999,097.0

Had Pasaran semasa BAMBIT ialah $ 45.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAMBIT ialah 80.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 79999097.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.76K.