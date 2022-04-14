Tokenomik BAMBIT (BAMBIT)

Tokenomik BAMBIT (BAMBIT)

Lihat cerapan utama tentang BAMBIT (BAMBIT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

BAMBIT (BAMBIT) Maklumat

$BAMBIT is a panda-themed memecoin on the Solana blockchain. The project aims to combine the fun of memes with real utility, offering a range of features and products:

NFTs: 800 unique NFTs with practical uses, including exclusive access and rewards. Games: Multiple games, starting with one available before the presale and more launching thereafter. Merch Store: Generates funds for marketing, buyback, and burn. Comic Shill Materials: Hand-drawn comics for unique promotional content.

$BAMBIT also focuses on robust marketing, including collaborations with YouTubers and influencers, and has undergone an InterFi Network audit. The project supports a strong community ethos and aims to be a standout in the Solana memecoin space.

Laman Web Rasmi:
https://bambitsol.com/
Kertas putih:
https://docs.bambitsol.com/

BAMBIT (BAMBIT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BAMBIT (BAMBIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 45.62K
$ 45.62K$ 45.62K
Jumlah Bekalan:
$ 80.00M
$ 80.00M$ 80.00M
Bekalan Edaran:
$ 80.00M
$ 80.00M$ 80.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 45.62K
$ 45.62K$ 45.62K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.04255699
$ 0.04255699$ 0.04255699
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00028542
$ 0.00028542$ 0.00028542
Harga Semasa:
$ 0.00057346
$ 0.00057346$ 0.00057346

Tokenomik BAMBIT (BAMBIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BAMBIT (BAMBIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BAMBIT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BAMBIT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BAMBIT, terokai BAMBIT harga langsung token!

BAMBIT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BAMBIT? Halaman ramalan harga BAMBIT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.