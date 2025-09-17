Bamboo on Base (BAMBOO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00403662 $ 0.00403662 $ 0.00403662 24J Rendah $ 0.00414189 $ 0.00414189 $ 0.00414189 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00403662$ 0.00403662 $ 0.00403662 24J Tinggi $ 0.00414189$ 0.00414189 $ 0.00414189 Sepanjang Masa $ 0.04278792$ 0.04278792 $ 0.04278792 Harga Terendah $ 0.00345168$ 0.00345168 $ 0.00345168 Perubahan Harga (1J) +0.43% Perubahan Harga (1D) +0.52% Perubahan Harga (7D) +3.67% Perubahan Harga (7D) +3.67%

Bamboo on Base (BAMBOO) harga masa nyata ialah $0.00413088. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAMBOO didagangkan antara $ 0.00403662 rendah dan $ 0.00414189 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAMBOO sepanjang masa ialah $ 0.04278792, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00345168.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAMBOO telah berubah sebanyak +0.43% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan +3.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bamboo on Base (BAMBOO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.13M$ 4.13M $ 4.13M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Bamboo on Base ialah $ 4.13M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAMBOO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.13M.