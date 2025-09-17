Banana (N) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00227405$ 0.00227405 $ 0.00227405 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.17% Perubahan Harga (1D) -0.27% Perubahan Harga (7D) -0.51% Perubahan Harga (7D) -0.51%

Banana (N) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, N didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi N sepanjang masa ialah $ 0.00227405, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, N telah berubah sebanyak -0.17% sejak sejam yang lalu, -0.27% dalam 24 jam dan -0.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Banana (N) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 53.73K$ 53.73K $ 53.73K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Banana ialah $ 53.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran N ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 53.73K.