Banana Tape Wall (BTW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01869428 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.04% Perubahan Harga (1D) -5.63% Perubahan Harga (7D) -6.18%

Banana Tape Wall (BTW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BTW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BTW sepanjang masa ialah $ 0.01869428, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BTW telah berubah sebanyak +1.04% sejak sejam yang lalu, -5.63% dalam 24 jam dan -6.18% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Banana Tape Wall (BTW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 164.92K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 164.92K Bekalan Peredaran 999.48M Jumlah Bekalan 999,483,126.659634

Had Pasaran semasa Banana Tape Wall ialah $ 164.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BTW ialah 999.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999483126.659634. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 164.92K.