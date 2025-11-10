Band Harga Hari Ini

Harga langsung Band (BAND) hari ini ialah $ 0.479547, dengan 0.51% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAND kepada USD penukaran adalah $ 0.479547 setiap BAND.

Band kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 80,041,958, dengan bekalan edaran sebanyak 166.90M BAND. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAND didagangkan antara $ 0.459415 (rendah) dan $ 0.489898 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 22.83, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.203625.

Dalam prestasi jangka pendek, BAND dipindahkan +0.77% dalam sejam terakhir dan -7.04% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Band (BAND) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 80.04M$ 80.04M $ 80.04M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 80.49M$ 80.49M $ 80.49M Bekalan Peredaran 166.90M 166.90M 166.90M Jumlah Bekalan 167,830,432.3063039 167,830,432.3063039 167,830,432.3063039

Had Pasaran semasa Band ialah $ 80.04M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAND ialah 166.90M, dengan jumlah bekalan sebanyak 167830432.3063039. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 80.49M.