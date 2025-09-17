bane ($BANE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00103846$ 0.00103846 $ 0.00103846 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.92% Perubahan Harga (7D) +10.67% Perubahan Harga (7D) +10.67%

bane ($BANE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BANE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BANE sepanjang masa ialah $ 0.00103846, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, $BANE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.92% dalam 24 jam dan +10.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

bane ($BANE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.96K$ 29.96K $ 29.96K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 29.96K$ 29.96K $ 29.96K Bekalan Peredaran 998.91M 998.91M 998.91M Jumlah Bekalan 998,913,710.301522 998,913,710.301522 998,913,710.301522

Had Pasaran semasa bane ialah $ 29.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BANE ialah 998.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998913710.301522. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.96K.