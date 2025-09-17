bane Harga ($BANE)
bane ($BANE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, $BANE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi $BANE sepanjang masa ialah $ 0.00103846, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, $BANE telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.92% dalam 24 jam dan +10.67% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa bane ialah $ 29.96K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $BANE ialah 998.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998913710.301522. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 29.96K.
Pada hari ini, perubahan harga bane kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga bane kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga bane kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga bane kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+0.92%
|30 Hari
|$ 0
|+29.62%
|60 Hari
|$ 0
|+23.53%
|90 Hari
|$ 0
|--
bane has created an all encompassing ecosystem that includes non-crypto as well as crypto users. Our battle royale type game is built with highest quality developers from some of the team that used to work on "Five Nights at Freddy's". bane has developed a strong community of holders and evolved into a first of its kind blockchain based E-Sports Gaming company. From that development, bane has found itself as a business registered in Dubai, creating a business model that is the greatest utility for the project. It aims to be a technologically robust defi project merging the artistically and technically complex world of game development. For all token holders, there is an additional dApp NFT scratch card game that was just released, which connects to users wallets (use official links only) and by holding at least $100 worth of bane tokens, they have a chance at winning prizes daily, including NFTs.
