Tokenomik Bangkit (BKIT)
Bangkit (BKIT) Maklumat
Bangkit ($BKIT) is the inaugural token launched by Meme Blind Box, a groundbreaking AI agent designed to autonomously create meme tokens on the Base blockchain, with a unique twist—it’s driven by community sentiment and trends. This innovative approach marks a significant evolution in the world of meme tokens, merging artificial intelligence with the power of decentralized, community-driven creativity. The result is a dynamic ecosystem where the voice of the community directly shapes the narrative, style, and success of the tokens.
The story of $BKIT began at Devcon 2024 in Bangkok during a live demonstration that captivated audiences with its potential to revolutionize how meme tokens are conceived and adopted. This milestone marked the birth of a new era where tokens are not only AI-generated but also community-owned, creating a symbiotic relationship between technology and its supporters. By harnessing the power of collective input, $BKIT exemplifies a spirit of inclusivity, creativity, and shared ownership.
Bangkit is more than a token; it represents a movement—an invitation to join the Bangkit Litter 🐱, a growing community of enthusiasts who embrace the limitless possibilities of AI-crafted tokens. Together, they are redefining the meme token landscape, pushing boundaries, and unleashing the collective imagination to create something truly extraordinary. Whether you're a blockchain enthusiast, a creative mind, or a meme lover, $BKIT offers an opportunity to be part of a vibrant, collaborative journey into the future of tokenomics.
Jump in today and explore the exciting world of $BKIT—where AI innovation meets human ingenuity.
Bangkit (BKIT) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bangkit (BKIT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Bangkit (BKIT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Bangkit (BKIT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token BKIT yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token BKIT yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik BKIT, terokai BKIT harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.