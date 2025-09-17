Banjo (BANJO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00009757 24J Tinggi $ 0.00010096 Sepanjang Masa $ 0.00389816 Harga Terendah $ 0.00007787 Perubahan Harga (1J) +0.46% Perubahan Harga (1D) -0.65% Perubahan Harga (7D) -19.48%

Banjo (BANJO) harga masa nyata ialah $0.00009847. Sepanjang 24 jam yang lalu, BANJO didagangkan antara $ 0.00009757 rendah dan $ 0.00010096 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BANJO sepanjang masa ialah $ 0.00389816, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007787.

Dari segi prestasi jangka pendek, BANJO telah berubah sebanyak +0.46% sejak sejam yang lalu, -0.65% dalam 24 jam dan -19.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Banjo (BANJO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 98.36K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 98.36K Bekalan Peredaran 998.85M Jumlah Bekalan 998,845,403.282838

Had Pasaran semasa Banjo ialah $ 98.36K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BANJO ialah 998.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998845403.282838. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 98.36K.