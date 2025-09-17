Bankless BED Index (BED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 170.72 $ 170.72 $ 170.72 24J Rendah $ 176.96 $ 176.96 $ 176.96 24J Tinggi 24J Rendah $ 170.72$ 170.72 $ 170.72 24J Tinggi $ 176.96$ 176.96 $ 176.96 Sepanjang Masa $ 198.73$ 198.73 $ 198.73 Harga Terendah $ 36.64$ 36.64 $ 36.64 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +1.49% Perubahan Harga (7D) +4.06% Perubahan Harga (7D) +4.06%

Bankless BED Index (BED) harga masa nyata ialah $176.33. Sepanjang 24 jam yang lalu, BED didagangkan antara $ 170.72 rendah dan $ 176.96 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BED sepanjang masa ialah $ 198.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 36.64.

Dari segi prestasi jangka pendek, BED telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.49% dalam 24 jam dan +4.06% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bankless BED Index (BED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 938.66K$ 938.66K $ 938.66K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 938.66K$ 938.66K $ 938.66K Bekalan Peredaran 5.32K 5.32K 5.32K Jumlah Bekalan 5,323.344446023743 5,323.344446023743 5,323.344446023743

Had Pasaran semasa Bankless BED Index ialah $ 938.66K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BED ialah 5.32K, dengan jumlah bekalan sebanyak 5323.344446023743. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 938.66K.