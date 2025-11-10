Banmao Harga Hari Ini

Harga langsung Banmao (BANMAO) hari ini ialah $ 0.00004178, dengan 6.64% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BANMAO kepada USD penukaran adalah $ 0.00004178 setiap BANMAO.

Banmao kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 41,780, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BANMAO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BANMAO didagangkan antara $ 0.00003814 (rendah) dan $ 0.00004167 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00012101, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002574.

Dalam prestasi jangka pendek, BANMAO dipindahkan +0.86% dalam sejam terakhir dan +9.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Banmao (BANMAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 41.78K$ 41.78K $ 41.78K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 41.78K$ 41.78K $ 41.78K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Banmao ialah $ 41.78K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BANMAO ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 41.78K.