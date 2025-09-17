BANNED (BANNED) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00023167 $ 0.00023167 $ 0.00023167 24J Rendah $ 0.00025184 $ 0.00025184 $ 0.00025184 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00023167$ 0.00023167 $ 0.00023167 24J Tinggi $ 0.00025184$ 0.00025184 $ 0.00025184 Sepanjang Masa $ 0.00248824$ 0.00248824 $ 0.00248824 Harga Terendah $ 0.00015068$ 0.00015068 $ 0.00015068 Perubahan Harga (1J) +0.65% Perubahan Harga (1D) +3.89% Perubahan Harga (7D) +5.78% Perubahan Harga (7D) +5.78%

BANNED (BANNED) harga masa nyata ialah $0.00024099. Sepanjang 24 jam yang lalu, BANNED didagangkan antara $ 0.00023167 rendah dan $ 0.00025184 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BANNED sepanjang masa ialah $ 0.00248824, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00015068.

Dari segi prestasi jangka pendek, BANNED telah berubah sebanyak +0.65% sejak sejam yang lalu, +3.89% dalam 24 jam dan +5.78% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BANNED (BANNED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 240.54K$ 240.54K $ 240.54K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 240.54K$ 240.54K $ 240.54K Bekalan Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Jumlah Bekalan 999,802,607.5018256 999,802,607.5018256 999,802,607.5018256

Had Pasaran semasa BANNED ialah $ 240.54K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BANNED ialah 999.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999802607.5018256. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 240.54K.