BANX (BANX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00001697 24J Tinggi $ 0.00001773 Sepanjang Masa $ 0.00082618 Harga Terendah $ 0.00001697 Perubahan Harga (1J) +0.00% Perubahan Harga (1D) +4.49% Perubahan Harga (7D) -11.74%

BANX (BANX) harga masa nyata ialah $0.00001773. Sepanjang 24 jam yang lalu, BANX didagangkan antara $ 0.00001697 rendah dan $ 0.00001773 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BANX sepanjang masa ialah $ 0.00082618, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001697.

Dari segi prestasi jangka pendek, BANX telah berubah sebanyak +0.00% sejak sejam yang lalu, +4.49% dalam 24 jam dan -11.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BANX (BANX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 265.90K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 265.90K Bekalan Peredaran 15.00B Jumlah Bekalan 14,999,098,765.30048

Had Pasaran semasa BANX ialah $ 265.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BANX ialah 15.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 14999098765.30048. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 265.90K.