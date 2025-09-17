Bao Finance (BAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00317406$ 0.00317406 $ 0.00317406 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.56% Perubahan Harga (1D) -0.30% Perubahan Harga (7D) +2.88% Perubahan Harga (7D) +2.88%

Bao Finance (BAO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAO sepanjang masa ialah $ 0.00317406, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAO telah berubah sebanyak -0.56% sejak sejam yang lalu, -0.30% dalam 24 jam dan +2.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bao Finance (BAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 65.04K$ 65.04K $ 65.04K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 872.65K$ 872.65K $ 872.65K Bekalan Peredaran 73.37B 73.37B 73.37B Jumlah Bekalan 984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171 984,370,975,063.9171

Had Pasaran semasa Bao Finance ialah $ 65.04K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAO ialah 73.37B, dengan jumlah bekalan sebanyak 984370975063.9171. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 872.65K.