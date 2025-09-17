Bao Finance V2 (BAO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 63.59$ 63.59 $ 63.59 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.55% Perubahan Harga (1D) +0.19% Perubahan Harga (7D) +2.14% Perubahan Harga (7D) +2.14%

Bao Finance V2 (BAO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAO sepanjang masa ialah $ 63.59, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAO telah berubah sebanyak +0.55% sejak sejam yang lalu, +0.19% dalam 24 jam dan +2.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Bao Finance V2 (BAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 73.23K$ 73.23K $ 73.23K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 294.00K$ 294.00K $ 294.00K Bekalan Peredaran 350.21M 350.21M 350.21M Jumlah Bekalan 1,406,057,374.500056 1,406,057,374.500056 1,406,057,374.500056

Had Pasaran semasa Bao Finance V2 ialah $ 73.23K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAO ialah 350.21M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1406057374.500056. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 294.00K.