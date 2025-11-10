BaoBao Harga Hari Ini

Harga langsung BaoBao (BAOBAO) hari ini ialah $ 0.00010304, dengan 6.10% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAOBAO kepada USD penukaran adalah $ 0.00010304 setiap BAOBAO.

BaoBao kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 102,566, dengan bekalan edaran sebanyak 998.65M BAOBAO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAOBAO didagangkan antara $ 0.00009692 (rendah) dan $ 0.00010379 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00356894, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009431.

Dalam prestasi jangka pendek, BAOBAO dipindahkan +1.27% dalam sejam terakhir dan -18.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BaoBao (BAOBAO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 102.57K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 102.57K Bekalan Peredaran 998.65M Jumlah Bekalan 998,646,511.252548

