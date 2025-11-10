Tokenomik BaoBao (BAOBAO)

Lihat cerapan utama tentang BaoBao (BAOBAO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:04:18 (UTC+8)
BaoBao (BAOBAO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BaoBao (BAOBAO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 103.90K
Jumlah Bekalan:
$ 998.65M
Bekalan Edaran:
$ 998.65M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 103.90K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00356894
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00010404
BaoBao (BAOBAO) Maklumat

Here is the story of how $BaoBao

The little brother and best friend of $BONK was born on @bonk_fun

The original dev of $BaoBao abandoned the project and rugged it very early on

The coin had no recognition until @bonk_inu posted on Instagram about

“BaoBao” the little brother and best friend of BONK

The @bonk_fun trenches then reacted to this post and PvPd on a couple baobao coins

I’m the one that the market chose in the end!

Some of BaoBao good frens decided to pay dex for the community and @and_feroiz my beautiful friend and artist stepped in to showcase me in the most beautiful ways!

Then the story of $BaoBao was born!

No bundles, no insiders, no cabals or groupchats that scooped supply early

Just pure community and a legendary artist who stepped up for BaoBao!

Laman Web Rasmi:
https://baobaocoin.org/

Tokenomik BaoBao (BAOBAO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BaoBao (BAOBAO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BAOBAO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BAOBAO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BAOBAO, terokai BAOBAO harga langsung token!

BAOBAO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BAOBAO? Halaman ramalan harga BAOBAO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

