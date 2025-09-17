BaoBaoSol (BAOS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00413948$ 0.00413948 $ 0.00413948 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.33% Perubahan Harga (1D) +11.53% Perubahan Harga (7D) +53.80% Perubahan Harga (7D) +53.80%

BaoBaoSol (BAOS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BAOS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BAOS sepanjang masa ialah $ 0.00413948, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BAOS telah berubah sebanyak +0.33% sejak sejam yang lalu, +11.53% dalam 24 jam dan +53.80% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BaoBaoSol (BAOS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 220.77K$ 220.77K $ 220.77K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 220.77K$ 220.77K $ 220.77K Bekalan Peredaran 999.06M 999.06M 999.06M Jumlah Bekalan 999,056,691.175502 999,056,691.175502 999,056,691.175502

Had Pasaran semasa BaoBaoSol ialah $ 220.77K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAOS ialah 999.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999056691.175502. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 220.77K.