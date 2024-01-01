Tokenomik BaoBaoSol (BAOS)

Lihat cerapan utama tentang BaoBaoSol (BAOS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BaoBaoSol (BAOS) Maklumat

BaoBaoSol is the token behind a community on several social media channels. They created a community focused on sharing crypto insights and objective sources relevant to cryptocurrency. The priorities are education and fun.The token is fully minted. Liquid pool is secured as LP token is burnt.

https://BaoBaoSol.com
https://baobaosol.com/wp-content/uploads/2024/01/BAOS_whitepaper.pdf

BaoBaoSol (BAOS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BaoBaoSol (BAOS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 227.25K
Jumlah Bekalan:
$ 999.06M
Bekalan Edaran:
$ 999.06M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 227.25K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00413948
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000066
Harga Semasa:
$ 0.00022746
Tokenomik BaoBaoSol (BAOS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BaoBaoSol (BAOS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BAOS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BAOS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BAOS, terokai BAOS harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.