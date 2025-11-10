bapcat Harga Hari Ini

Harga langsung bapcat (BAP) hari ini ialah --, dengan 6.03% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BAP kepada USD penukaran adalah -- setiap BAP.

bapcat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 24,249, dengan bekalan edaran sebanyak 419.91M BAP. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BAP didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01325672, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, BAP dipindahkan +0.15% dalam sejam terakhir dan +1.16% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

bapcat (BAP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 24.25K$ 24.25K $ 24.25K Bekalan Peredaran 419.91M 419.91M 419.91M Jumlah Bekalan 419,905,716.174038 419,905,716.174038 419,905,716.174038

Had Pasaran semasa bapcat ialah $ 24.25K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BAP ialah 419.91M, dengan jumlah bekalan sebanyak 419905716.174038. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 24.25K.