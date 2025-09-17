BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.64% Perubahan Harga (1D) -0.36% Perubahan Harga (7D) +1.57% Perubahan Harga (7D) +1.57%

BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, SOLANA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SOLANA sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SOLANA telah berubah sebanyak -0.64% sejak sejam yang lalu, -0.36% dalam 24 jam dan +1.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 620.02K$ 620.02K $ 620.02K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 620.02K$ 620.02K $ 620.02K Bekalan Peredaran 888.89T 888.89T 888.89T Jumlah Bekalan 888,888,888,888,888.0 888,888,888,888,888.0 888,888,888,888,888.0

Had Pasaran semasa BarbieCrashBandicootRFK88 ialah $ 620.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SOLANA ialah 888.89T, dengan jumlah bekalan sebanyak 888888888888888.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 620.02K.