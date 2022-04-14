Tokenomik BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA)

Lihat cerapan utama tentang BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Maklumat

What makes SOLANA an absolute game-changer is our relentless dedication to memes and viral brilliance! We don't settle for mediocrity; we plunge into the realm of sheer awesomeness! Our community is a powerhouse of meme warriors, unleashing an unstoppable onslaught of viral memes that'll leave you in awe and stitches!

We're not here to play games; we're here to dominate! SOLANA is all about pushing the boundaries, smashing through barriers, and leaving our competitors eating our dust! Our passion for humor burns like an inferno, and we won't rest until the entire internet bows down to our meme supremacy!

And our community? It's a brotherhood, an unyielding powerhouse of support and camaraderie! When you're part of SOLANA, you're part of an unstoppable force, a family forged by the fire of meme revolution!

So, if you're ready to be part of the most intense, mind-bending memecoin movement ever conceived, then buckle up, strap in, and brace yourself! SOLANA is here to claim the throne, and we're taking no prisoners! Get ready to witness meme history in the making!

Laman Web Rasmi:
https://solanacoin.online/

BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 588.15K
$ 588.15K$ 588.15K
Jumlah Bekalan:
$ 888.89T
$ 888.89T$ 888.89T
Bekalan Edaran:
$ 888.89T
$ 888.89T$ 888.89T
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 588.15K
$ 588.15K$ 588.15K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik BarbieCrashBandicootRFK88 (SOLANA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token SOLANA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token SOLANA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik SOLANA, terokai SOLANA harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.