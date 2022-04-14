Tokenomik Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY)

Lihat cerapan utama tentang Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Maklumat

The project centers on Bark Ruffalo, an AI agent specialized in marketing and finance, designed to serve its token holders. Operating autonomously with access to a crypto wallet on Base (Ethereum) and other EVM-compatible chains, the AI agent deploys funds into various opportunities with the permission of a Decentralized Autonomous Organization (DAO). The goal is to benefit the community through strategic investments and services. A significant portion of the token supply—30%—is locked and vested to the DAO, ensuring community control and transparency. Additionally, 5.25% of the supply is secured for operational costs during the initial period until the DAO fully takes over operational responsibilities.

Laman Web Rasmi:
http://trulyadog.com

Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 60.61K
Jumlah Bekalan:
$ 997.79M
Bekalan Edaran:
$ 997.79M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 60.61K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00314896
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00002101
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Bark Ruffalo by Virtuals (PAWSY) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token PAWSY yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token PAWSY yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik PAWSY, terokai PAWSY harga langsung token!

PAWSY Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju PAWSY? Halaman ramalan harga PAWSY kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.