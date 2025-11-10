BARKcoin Harga Hari Ini

Harga langsung BARKcoin (BARKCOIN) hari ini ialah $ 0.00004623, dengan 4.31% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BARKCOIN kepada USD penukaran adalah $ 0.00004623 setiap BARKCOIN.

BARKcoin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 45,837, dengan bekalan edaran sebanyak 999.77M BARKCOIN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BARKCOIN didagangkan antara $ 0.00004279 (rendah) dan $ 0.00004605 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00336104, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00003976.

Dalam prestasi jangka pendek, BARKCOIN dipindahkan +1.65% dalam sejam terakhir dan -14.08% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

BARKcoin (BARKCOIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 45.84K$ 45.84K $ 45.84K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 45.84K$ 45.84K $ 45.84K Bekalan Peredaran 999.77M 999.77M 999.77M Jumlah Bekalan 999,773,496.793671 999,773,496.793671 999,773,496.793671

Had Pasaran semasa BARKcoin ialah $ 45.84K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BARKCOIN ialah 999.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999773496.793671. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 45.84K.