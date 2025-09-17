Barking Dog (BARK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00119461$ 0.00119461 $ 0.00119461 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +9.61% Perubahan Harga (7D) +9.61%

Barking Dog (BARK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BARK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BARK sepanjang masa ialah $ 0.00119461, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BARK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Barking Dog (BARK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K Bekalan Peredaran 994.14M 994.14M 994.14M Jumlah Bekalan 994,140,811.696662 994,140,811.696662 994,140,811.696662

Had Pasaran semasa Barking Dog ialah $ 13.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BARK ialah 994.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994140811.696662. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.67K.