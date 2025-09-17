Lagi Mengenai BARK

Barking Dog Logo

Barking Dog Harga (BARK)

Tidak tersenarai

1 BARK ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
Barking Dog (BARK) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 20:15:13 (UTC+8)

Barking Dog (BARK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00119461
$ 0.00119461$ 0.00119461

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+9.61%

+9.61%

Barking Dog (BARK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BARK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BARK sepanjang masa ialah $ 0.00119461, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BARK telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +9.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Barking Dog (BARK) Maklumat Pasaran

$ 13.67K
$ 13.67K$ 13.67K

--
----

$ 13.67K
$ 13.67K$ 13.67K

994.14M
994.14M 994.14M

994,140,811.696662
994,140,811.696662 994,140,811.696662

Had Pasaran semasa Barking Dog ialah $ 13.67K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BARK ialah 994.14M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994140811.696662. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 13.67K.

Barking Dog (BARK) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Barking Dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Barking Dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Barking Dog kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Barking Dog kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+30.75%
60 Hari$ 0+31.57%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Barking Dog (BARK)

**Endless Barks Incoming: Once It Starts, There’s No Turning Back** The Solana blockchain, with its speed and scalability, is unleashing an unstoppable force. Just like a dog’s bark, once the chain starts, there’s no going back. Transactions, apps, and decentralized finance are taking over with lightning speed, transforming the crypto world. Solana’s low fees and rapid throughput are the bark that signals a new era. Get ready—whether you’re prepared or not, this blockchain’s roar is here to stay. The future is decentralized, and it’s barking loudly.

Barking Dog (BARK) Sumber

Laman Web Rasmi

Barking Dog Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Barking Dog (BARK) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Barking Dog (BARK) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Barking Dog.

Semak Barking Dog ramalan harga sekarang!

BARK kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Barking Dog (BARK)

Memahami tokenomik Barking Dog (BARK) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BARK dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Barking Dog (BARK)

Berapakah nilai Barking Dog (BARK) hari ini?
Harga langsung BARK dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BARK ke USD?
Harga semasa BARK ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Barking Dog?
Had pasaran untuk BARK ialah $ 13.67K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BARK?
Bekalan edaran BARK ialah 994.14M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BARK?
BARK mencapai harga ATH sebanyak 0.00119461 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BARK?
BARK melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BARK?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BARKialah -- USD.
Adakah BARK akan naik lebih tinggi tahun ini?
BARK mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BARKramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.