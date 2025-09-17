Lagi Mengenai BARRY

Barry the badger Logo

Barry the badger Harga (BARRY)

Tidak tersenarai

1 BARRY ke USD Harga Langsung:

$0.0002219
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Barry the badger (BARRY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 14:42:59 (UTC+8)

Barry the badger (BARRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.00281782
$ 0
+0.59%

-0.03%

-5.40%

-5.40%

Barry the badger (BARRY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BARRY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BARRY sepanjang masa ialah $ 0.00281782, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BARRY telah berubah sebanyak +0.59% sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan -5.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Barry the badger (BARRY) Maklumat Pasaran

$ 210.68K
--
$ 210.68K
949.46M
949,456,879.7520074
Had Pasaran semasa Barry the badger ialah $ 210.68K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BARRY ialah 949.46M, dengan jumlah bekalan sebanyak 949456879.7520074. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 210.68K.

Barry the badger (BARRY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Barry the badger kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Barry the badger kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Barry the badger kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Barry the badger kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-0.03%
30 Hari$ 0-40.49%
60 Hari$ 0+15.96%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Barry the badger (BARRY)

Barry the Badger is a memecoin fair launched off of @toshimart, Barry has been making noise with their Full Time artist on board, a unique IP, and a dev who has been ensuring project runway. Barry also has #AI . If you talk to Barry in their TG channel & mention him by name, he will respond and talk to you. Forward looking plans to have an NFT collection, and provide a stake and burn utility as long as project meets certain key milestones. The Barry projects motto is to foster a positive vibe community

Barry the badger (BARRY) Sumber

Laman Web Rasmi

Barry the badger Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Barry the badger (BARRY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Barry the badger (BARRY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Barry the badger.

Semak Barry the badger ramalan harga sekarang!

BARRY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Barry the badger (BARRY)

Memahami tokenomik Barry the badger (BARRY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token BARRY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Barry the badger (BARRY)

Berapakah nilai Barry the badger (BARRY) hari ini?
Harga langsung BARRY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa BARRY ke USD?
Harga semasa BARRY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Barry the badger?
Had pasaran untuk BARRY ialah $ 210.68K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran BARRY?
Bekalan edaran BARRY ialah 949.46M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) BARRY?
BARRY mencapai harga ATH sebanyak 0.00281782 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa BARRY?
BARRY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan BARRY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk BARRYialah -- USD.
Adakah BARRY akan naik lebih tinggi tahun ini?
BARRY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak BARRYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Barry the badger (BARRY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

