Barter (BRTR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.055434$ 0.055434 $ 0.055434 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.01% Perubahan Harga (1D) -28.34% Perubahan Harga (7D) +19.87% Perubahan Harga (7D) +19.87%

Barter (BRTR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRTR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRTR sepanjang masa ialah $ 0.055434, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRTR telah berubah sebanyak +0.01% sejak sejam yang lalu, -28.34% dalam 24 jam dan +19.87% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Barter (BRTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 560.87$ 560.87 $ 560.87 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.53K$ 12.53K $ 12.53K Bekalan Peredaran 783.38K 783.38K 783.38K Jumlah Bekalan 17,500,000.0 17,500,000.0 17,500,000.0

Had Pasaran semasa Barter ialah $ 560.87, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRTR ialah 783.38K, dengan jumlah bekalan sebanyak 17500000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.53K.