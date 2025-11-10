Base Carbon Tonne Harga Hari Ini

Harga langsung Base Carbon Tonne (BCT) hari ini ialah $ 0.219419, dengan 0.20% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BCT kepada USD penukaran adalah $ 0.219419 setiap BCT.

Base Carbon Tonne kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,631,533, dengan bekalan edaran sebanyak 21.11M BCT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BCT didagangkan antara $ 0.218112 (rendah) dan $ 0.21978 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 8.6, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.145607.

Dalam prestasi jangka pendek, BCT dipindahkan +0.02% dalam sejam terakhir dan -9.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Base Carbon Tonne (BCT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.63M$ 4.63M $ 4.63M Bekalan Peredaran 21.11M 21.11M 21.11M Jumlah Bekalan 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228 21,106,186.28652228

Had Pasaran semasa Base Carbon Tonne ialah $ 4.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BCT ialah 21.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 21106186.28652228. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.63M.