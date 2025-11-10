Base Index Harga Hari Ini

Harga langsung Base Index (BINDEX) hari ini ialah $ 0.00006868, dengan 1.45% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa BINDEX kepada USD penukaran adalah $ 0.00006868 setiap BINDEX.

Base Index kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 68,641, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B BINDEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, BINDEX didagangkan antara $ 0.00006607 (rendah) dan $ 0.0000695 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00064697, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00006607.

Dalam prestasi jangka pendek, BINDEX dipindahkan +1.00% dalam sejam terakhir dan -51.25% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Base Index (BINDEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 68.64K$ 68.64K $ 68.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 68.64K$ 68.64K $ 68.64K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Base Index ialah $ 68.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BINDEX ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 68.64K.