Tokenomik Base Index (BINDEX)

Lihat cerapan utama tentang Base Index (BINDEX), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:43:09 (UTC+8)
USD

Base Index (BINDEX) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Base Index (BINDEX), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 77.78K
$ 77.78K
Jumlah Bekalan:
$ 1.00B
$ 1.00B
Bekalan Edaran:
$ 1.00B
$ 1.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 77.78K
$ 77.78K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Base Index (BINDEX) Maklumat

$BINDEX is pioneering a new era of decentralized finance on the Base network — an actively managed, community-owned fund designed to give holders direct exposure to high-conviction plays, early launches, and Base-native opportunities without the need for constant research or trading. The philosophy is simple: you hold the token, the fund works for you. All profits, growth, and rewards are shared with the community of holders, with the ultimate goal of paying out 100% of the fund’s value multiple times over the life of the project.

Laman Web Rasmi:
https://base-index.com/
Kertas putih:
https://www.notion.so/24c23bd87936805d9295d32c366b0857?source=copy_link

Tokenomik Base Index (BINDEX): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Base Index (BINDEX) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token BINDEX yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token BINDEX yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik BINDEX, terokai BINDEX harga langsung token!

BINDEX Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju BINDEX? Halaman ramalan harga BINDEX kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

