Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00315731 $ 0.00315731 $ 0.00315731 24J Rendah $ 0.0039791 $ 0.0039791 $ 0.0039791 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00315731$ 0.00315731 $ 0.00315731 24J Tinggi $ 0.0039791$ 0.0039791 $ 0.0039791 Sepanjang Masa $ 0.02107695$ 0.02107695 $ 0.02107695 Harga Terendah $ 0.00102246$ 0.00102246 $ 0.00102246 Perubahan Harga (1J) +4.51% Perubahan Harga (1D) +4.03% Perubahan Harga (7D) +52.52% Perubahan Harga (7D) +52.52%

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) harga masa nyata ialah $0.00350308. Sepanjang 24 jam yang lalu, BASEISFOREVERYONE didagangkan antara $ 0.00315731 rendah dan $ 0.0039791 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BASEISFOREVERYONE sepanjang masa ialah $ 0.02107695, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00102246.

Dari segi prestasi jangka pendek, BASEISFOREVERYONE telah berubah sebanyak +4.51% sejak sejam yang lalu, +4.03% dalam 24 jam dan +52.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Base is for everyone (BASEISFOREVERYONE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.50M$ 3.50M $ 3.50M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,996,975.3715674 999,996,975.3715674 999,996,975.3715674

Had Pasaran semasa Base is for everyone ialah $ 3.50M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BASEISFOREVERYONE ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999996975.3715674. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.50M.